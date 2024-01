Nelle immagini pubblicate su TikTok si vede una persona - che da lontano ricorda il ministro delle Infrastrutture - tentare di liberare dal ghiaccio un'auto con poco successo. La disavventura dell'automobilista-sosia diventa virale e a quel punto arriva la risposta del leader della Lega, che attacca i suoi critici: "Non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente?"

Una Tesla bloccata nel ghiaccio e un automobilista "sosia" di Matteo Salvini che cerca di farla ripartire, con scarso successo. Il video ironico diventa virale, portandosi dietro battute e commenti nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E lui risponde per le rime su Instagram: "Si inventano pure video-fake pur di attaccare me".

Il video virale

"Salvini con la Tesla bloccato sul ghiaccio". Questa la frase che accompagna il video pubblicato su TikTok, in cui si vede una persona - che da lontano ricorda il ministro Salvini - tentare di liberare dal ghiaccio una Tesla bloccata su una strada di montagna. Si vede l'uomo montare le catene sulle ruote anteriori, ma l'auto è a trazione posteriore. Il siparietto va avanti tra risate e commenti di chi sta riprendendo la scena.

Il video comincia a circolare in modo sempre più diffuso sui social. A quel punto arriva la risposta del ministro, che ricondivide le immagini sul suo profilo Instagram con un enorme "Falso" a schermo, contrattaccando sulle ironie ricevute dai suoi "critici". "Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega - scrive Salvini - tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente? Avanti tutta, amici!".