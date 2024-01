Legge sul doppio cognome, nuovo tentativo in Senato

Si potrebbe andare verso l'addio al cognome solo ed esclusivamente di papà. Ma sì al doppio cognome , oppure solo quello della mamma. Purché cada l'automatismo ex lege dell'appellativo paterno che finora ha prevalso in Italia e purché i genitori siano d'accordo. La legge riparte al Senato: i tempi potrebbero essere maturi. Tutto questo anche per cancellare una convenzione del patriarcato che, secondo i giudici della Consulta, stride "con il principio costituzionale della parità uomo-donna". ( DOPPIO COGNOME: COSA CAMBIA - COME SI E' ARRIVATI ALLA SENTENZA DELLA CONSULTA )

Le reazioni politiche

E' l'auspicio del Pd che ha spinto perché la proposta venisse assegnata alla commissione Giustizia. E così è stato. Complice la disponibilità della presidente della commissione, la leghista Giulia Bongiorno che ammette di essere "estremamente favorevole" ma non nasconde che "c'è chi non vuole toccare nulla". Personalmente è decisa ad andare avanti: "Bisogna trovare un punto di equilibrio". Quattro le proposte di legge e tutte delle opposizioni (M5s, Avs, Pd e il gruppo delle Autonomie) che andranno accorpate per avere un testo base e avviare la discussione. Soprattutto per attuare la sentenza della Corte costituzionale che nel 2016 ha dichiarato illegittima la legge che impone alle coppie di chiamare i figli solo con il cognome del padre. Oltre a una circolare del Viminale nel 2022 che ha dato indicazioni ai sindaci per l'attribuzione 'allargata' del cognome. Però, vanno disciplinati aspetti ed effetti pratici: ad esempio che succede nel caso di più figli? E il doppio cognome resta o meno nelle generazioni successive o con che ordine scriverli? Di certo se passerà la norma varrà per tutti i figli compresi quelli adottivi.