Cronaca

Secondo la classifica stilata dalla società DeRev, Giorgia Meloni è al numero uno dei politici italiani più seguiti. La fotografia del 2023 dei leader dei partiti sui social media racconta di una premier in grado di aumentare notevolmente la platea di utenti che la seguono (+33,8%, che equivale a 1 milione e 840mila utenti acquisiti nel corso dell'anno), numeri in calo per Conte, Renzi e Calenda