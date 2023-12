Mondo

Politico.eu ha disegnato la sua 'The class of 2024', guidata da Donald Tusk scelto come persona più influente del Vecchio Continente. Poi ci sono tre leader che guidano altrettante categorie: la presidente del Consiglio italiana è prima fra i 'Doers' (concreti), in testa ai 'Disrupters' (letteralmente disgregatori) c’è la presidente della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, mentre la medaglia d’oro dei 'Dreamers' (sognatori) va al presidente ucraino Volodymyr Zelensky