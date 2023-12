Economia

Sono giunte più di 87mila domande da parte di colf e badanti per regolarizzare o stabilire la loro posizione lavorativa nell’ambito del decreto Flussi, che prevedeva solo 9.500 posti disponibili. Altrove non si assiste alla stessa fortuna: le imprese non riescono a trovare determinate categorie e avrebbero bisogno di molta più manodopera. Di questo si è parlato nella puntata del 4 dicembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24