Mattarella non firma ddl su carne coltivata: servirà prima ok dell'Ue

Il disegno di legge approvato dal Parlamento con il divieto di produzione e vendita di alimenti derivati da colture cellulari non è ancora stata firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A due settimane dal via libera definitivo della Camera al ddl del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il testo formalmente non è ancora giunto all’esame del Quirinale, ha scritto ieri l’Ansa. Serve infatti prima una valutazione dell’Europa perché le norme volute dal governo in nome della sovranità alimentare e della difesa degli allevamenti nostrani potrebbero impattare sul mercato unico continentale dato che limiterebbero la libera circolazione in Italia dei cibi prodotti in laboratorio. Insomma, una valutazione non sarà fatta prima del pronunciamento da parte dell'Ue. Fino ad allora il ddl non sarà sottoposto al presidente della Repubblica per la firma che ne sancisce l'entrata in vigore.