Contatti con l'Ue

Contatti informali con l'Ue sarebbero in corso. E anche in ambienti di Palazzo Chigi vicini al dossier si confermano delle interlocuzioni con Bruxelles. Quella alla quale si starebbe lavorando è comunque una norma di transizione, una soluzione ponte che possa traghettare verso la prospettiva del mercato libero. La data di scadenza per il gas è quella del 10 gennaio, mentre per l'energia elettrica la scelta del gestore nel mercato libero scatterà ad aprile. Per gli utenti fragili (persone sotto la soglia di povertà, over 75, residenti in isole minori) resta comunque l'esclusione dalla concorrenza. E, secondo quanto riferiscono fonti di maggioranza, se la strada della proroga di qualche mese fosse preclusa, una possibilità che si starebbe studiando sarebbe quella di dilatare i tempi delle aste per l'assegnazione del servizio a tutele graduali ai clienti domestici con l'intensificazione, nel frattempo, di una campagna informativa per gli utenti.