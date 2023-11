Il leader della Lega ha auspicato una “soluzione positiva” dopo che il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il Decreto Energia senza prolungare il Servizio di maggior tutela in scadenza il 31 marzo 2024. La segretaria dem Schlein: “Se partono le aste poi non si torna indietro”

Di mercato tutelato “abbiamo parlato stamane” e “conto che con il dialogo si riesca a rimediare a un errore che ci siamo trovati sul tavolo”. Così il vicepremier Matteo Salvini alla Stampa Estera si è detto favorevole alla proroga del mercato tutelato per le bollette energetiche in scadenza il 31 marzo 2024. Senza interventi, dal 1° aprile del prossimo anno 5 milioni di italiani dovranno passare al mercato libero. Il leader della Lega ha aggiunto che sono in corso “interlocuzioni del ministro Fitto con la commissione” e ha auspicato una “soluzione positiva” dopo che il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Energia senza prolungare il Servizio di maggiore tutela.

Schelin: "Se partono le aste poi non si torna indietro"

Dall'opposizione il Pd chiede al governo di prorogare il mercato tutelato per non esporre 5 milioni di piccoli utenti ad aumenti del prezzo del gas e dell'elettricità. “Non è tardi per fermare Meloni sulle bollette”, ha detto la segretaria dem Elly Schlein, che poi attacca il leader del Carroccio: "Mi chiedo dove fosse ieri al Consiglio dei ministri che ha deciso di far partire le aste. Se partono le aste poi non si torna indietro".