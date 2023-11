Mattarella, incontro con i campioni dell'atletica leggera al Quirinale

Si celebra il successo agli Europei a squadre, la 'Coppa Europa', ottenuto per la prima volta in 58 anni dalla squadra azzurra lo scorso giugno a Chorzow, in Polonia

Appuntamento oggi al Quirinale per gli azzurri dell'atletica. Lo ha fatto sapere la Fidal: è l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare il successo agli Europei a squadre, la 'Coppa Europa', ottenuto per la prima volta in 58 anni dalla squadra azzurra lo scorso giugno a Chorzow, in Polonia. (SALTA INCONTRO CON I CAMPIONI DELLA DAVIS)