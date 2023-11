Guerra Israele Hamas, Crosetto: "Tregua a Gaza fondamentale"

“Una tregua è fondamentale per iniziare un dialogo, un altro racconto rispetto alla guerra'', questi ''4 giorni erano importanti''. ''Non c'è nulla di facile in questa situazione, ma in questo scenario mediorientale c'è un lavoro comune di attori del mondo che di solito si trovano divisi, c'è una comunanza di intenti. Spero si possa concretizzare questo primo accordo, continuo a essere fiducioso''. Lo ha detto il ministro della difesa, Guido Crosetto ospite di SkyTg24. (GUERRA ISRAELE-HAMAS, LEGGI QUI GLI AGGOIRNAMENTI).

Gli interventi dell'Italia

Crosetto ha anche parlato delle prime tappe messe in atto dal governo italiano. ''Stiamo organizzando un ospedale da campo nella striscia di Gaza, il che significa trovare accordi con palestinesi, israeliani, con tutti gli attori che ci sono in quella zona. Ci stiamo lavorando'' non per fare un campo italiano ma per piantare un primo picchetto italiano a cui speriamo si aggiungano quelli di molti altri paesi''. I ''problemi umanitari sono spaventosi e c'è bisogno che qualcuno aiuti questa popolazione''.

A proposito dell'Ucraina

Nuovo pacchetto aiuti per Ucraina? ''E' in agenda ma prima che diventi ufficiale ha bisogno di passaggi istituzionali'', in ogni caso ''parliamo del 2023''.