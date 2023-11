Il ministro dell’Istruzione ha scelto il professore della Cattolica come coordinatore del piano per l’educazione affettiva nelle scuole ma Pd, M5S e Avs chiedono la revoca per la teoria sulle “donne cattive” argomentata in un suo volume nel 2020. L'autore: "Non mi dimetto, libro non ha intenti anti femminili"