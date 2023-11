Luigi Di Maio, ecco cosa fa oggi e dove sarà impegnato a breve

Dopo aver assunto a giugno scorso l’incarico di rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, l'ex capo politico del M5S ha partecipato a diversi bilaterali e summit, incontrando sceicchi e diplomatici. Ora tornerà a parlare anche in Italia, nell'ambito di un evento organizzato a Stresa

Che fine ha fatto Luigi Di Maio ? Sono passati alcuni mesi da quando, agli inizi del mese di giugno, l’ex ministro degli Esteri ha assunto ufficialmente l’incarico di r appresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo , come indicato dall’Alto Rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra l’Europa e i Paesi arabi dell’area. Proprio in questi giorni l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle tornerà a partecipare ad un evento in Italia, seppur in collegamento. Si terrà a Stresa, organizzato dalla Fondazione Iniziativa Europa, come sottolinea il quotidiano “ La Repubblica” . L’evento, tra l’altro, prevede l’intervento di diversi esponenti del governo italiano, dai ministri Piantedosi e Pichetto Fratin, al sottosegretario Mantovano passando per alcuni capogruppo parlamentari.

Alcuni impegni recenti

Fondatore di Impegno civico, lista che aveva raccolto lo 0,6% alle Politiche del 2022, Di Maio ha trascorso gli ultimi mesi partecipando a bilaterali e summit, con sceicchi e diplomatici, come testimoniano anche i post social del profilo X che l’ex leader pentastellato ha creato dopo la nomina a rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo. Lo scorso luglio era stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio su proposta dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Considerando, invece, le ultime settimane, Di Maio ha svolto incontri a Bruxelles, oltre che in Arabia Saudita, Kuwait e Oman. Il mese scorso ecco un appuntamento presso l’Eurocamera. “È stato un vero piacere parlare per la prima volta all’Eurocamera, in commissione per gli Affari esteri, sulle questioni chiave e sugli ultimi sviluppi in materia di sicurezza nella regione del Golfo, che stanno dando forma alla sostanza e alle ambizioni del nuovo partenariato strategico dell’Ue con i Paesi del Golfo”, aveva scritto Di Maio proprio sui social.

Le polemiche

La nomina di Di Maio aveva scatenato anche polemiche da parte di alcuni rappresentanti politici, dal momento che non veniva considerata espressione della maggioranza di centrodestra oggi al governo. Più di recente, poi, l’europarlamentare della Lega Paolo Borchia ha presentato un'interrogazione scritta a Borrell chiedendo lumi sul ruolo dello stesso ex ministro anche in riferimento alle voci secondo cui avrebbe avuto a disposizione un budget di 1,8 milioni di euro per la sua nuova attività.