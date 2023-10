Meloni-Giambruno, quel post scriptum che politicizza la vita personale

Giorgia, la pietra, le gocce

Il fatto è che quando sei presidente del Consiglio, non sei una pietra qualsiasi. Sei la pietra ideale da scavare per l’acqua e le sue gocce infinite. Tutti i presidenti del Consiglio, indistintamente, sono state pietre da scavare per l’acqua di chi non sosteneva il governo. L’acqua può essere più o meno abbondante, la pazienza di chi la smuove più o meno sufficiente all’impresa, le gocce più o meno frequenti ed efficaci. Ed è vero che le gocce che Meloni ha lasciato cadere sui governi della legislatura prima di questa, sono state abbondanti, pazienti, quotidiane. E determinanti, se non per la permanenza in vita dei governi Conte, Conte due e Draghi, certamente per il successo ampio alle ultime elezioni e per la sua ascesa a palazzo Chigi. Però.