In Camera dei Deputati sono state votate mozioni presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Il fenomeno prende il nome da un termine giapponese che significa letteralmente “stare in disparte” ed è usato in gergo per indicare coloro che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, chiudendosi in casa, senza avere alcun contatto diretto con il mondo esterno