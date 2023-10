"C'è una continua richiesta da parte ucraina di aiuti e bisogna verificare ciò che noi siamo in grado di dare rispetto a ciò che a loro servirebbe" sottolinea il ministro della Difesa ascolta articolo

"L'Italia ha fatto molto, ha puntato molto sui sistemi di difesa antiaerea per fermare gli attacchi che vanno sulle infrastrutture civili ed energetiche, sulle città, sulle scuole". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Skytg24 nell'ambito delle celebrazioni per Sky 20 anni. "Il problema è che non hai risorse illimitate. E da quel punto di vista l'Italia ha fatto quasi tutto ciò che poteva fare, non esiste molto ulteriore spazio" ha aggiunto il ministro.

Crosetto: ottavo pacchetto aiuti? Ancora nulla di reale "C'è una continua richiesta da parte ucraina di aiuti e bisogna verificare ciò che noi siamo in grado di dare rispetto a ciò che a loro servirebbe. La disponibilità a fare l'ottavo pacchetto c'e'. Ma l'ottavo pacchetto non esiste perché fino a quando non c'è un elenco di materiale è soltanto una dichiarazione d'intenti e nulla di reale", ha spiegato Crosetto.

Ucraina, Crosetto su aiuti a Kiev: "Risorse non sono illimitate". LIVE

Umerov: con Crosetto ho parlato di missili a lungo raggio "Ho avuto una telefonata costruttiva con il mio collega italiano Guido Crosetto. Sono grato all'Italia per la costante assistenza militare fornita all'Ucraina e per aver partecipato alla Coalizione. Abbiamo discusso delle necessità ucraine urgenti in prima linea: sistemi missilistici a lungo raggio e sistemi di guerra elettronica". Lo scrive il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, sul suo colloquio telefonico con Crosetto.