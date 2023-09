A Paestum "Forza Italia avrà tre giorni di mobilitazione, la prima giornata sarà dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi. Ma non sarà un ricordo nostalgico. Sarà un ricordo di Berlusconi che guarda al futuro, che invita il popolo azzurro ad andare avanti a fare politica ed essere protagonista dell'azione di governo", ha spiegato il ministro degli Esteri, sottolineando qual è l'obiettivo della manifestazione. "La sinistra – ha aggiunto Tajani – ha fatto polemica perché Giannini, un grande attore, leggerà il discorso che Berlusconi pronunciò al Senato degli Stati Uniti, un grande riconoscimento a uno statista. Ma noi abbiamo il dovere di far conoscere agli italiani e ricordare quello che Berlusconi ha fatto". Durante la giornata di oggi sarà rievocata la carriera dell’ex premier, fra editoria, sport, politica e spettacolo. Sabato sono previsti confronti su temi di attualità. Domenica il Consiglio nazionale, in vista del congresso di febbraio, dovrebbe modificare lo statuto "con più democrazia rispetto a quello attuale fondato sulla leadership del presidente Berlusconi", come ha spiegato sempre il segretario di Fi, annunciando la proposta di "eleggere 4 vicesegretari che possano contribuire al lavoro del nostro movimento politico".

A Paestum non c’è Marta Fascina

All'appuntamento di Paestum non c’è Marta Fascina. La compagna di Berlusconi a inizio settembre aveva saltato anche la kermesse di Gaeta perché "ancora troppo forte il dolore". "Non sarebbe facile per lei, ma siamo pronti ad accoglierla a braccia aperte", ha commentato Tajani. E non si è sbilanciato su un contributo all'evento da parte della famiglia del fondatore: "Se la famiglia vorrà darlo saremo molto lieti di riceverlo". Confermando l'intitolazione all'ex premier di una sala della Farnesina ("È stato un eccellente ministro degli Esteri"), Tajani ha sottolineato che nel titolo della manifestazione di Paestum ci sono "le sue due parole più amate, libertà e futuro". E "il ricordo non sarà nostalgico: le idee dei grandi leader vanno avanti anche quando non ci sono più fisicamente".