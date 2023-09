Paolo Berlusconi su Marta Fascina: basta lacrime, torni in Parlamento

"Silvio c'è sempre”, dichiara Paolo Berlusconi, intervenuto a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani. Poi aggiunge “ basta con le lacrime”, rivolgendosi a Marta Fascina “che è inconsolabile, ma dovrà avere la forza anche lei di ritornare in Parlamento, perché è suo diritto e soprattutto suo dovere”, prosegue il fratello minore di Berlusconi. Dal 12 giugno scorso, quando Berlusconi è scomparso, Fascina non ha più partecipato all’attività politica. La sua prima uscita pubblica è avvenuta a Monza il 9 agosto scorso in occasione del primo Trofeo Silvio Berlusconi.