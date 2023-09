"Il centro è una cosa su cui voglio scommettere". Lo ha detto Matteo Renzi , leader di Italia Viva, nel suo intervento pronunciato alla festa nazionale del partito che si svolge al Castello di Santa Severa, frazione di Santa Marinella in provincia di Roma. L'ex premier ha confermato di volersi candidare alle elezioni europee nel Nord Ovest: "Il centro che vogliamo noi non guarda al passato, non guarda all'indietro ma al futuro, è interessato a capire l'Intelligenza artificiale, le biotecnologie", ha detto. "Poi certo, se un grillino o un leghista padano mi dice guardate ai socialisti e ai democristiani dico 'era meglio quella classe dirigente'".

"Faccio fatica a chiamare sinistra una roba in cui c'è Conte"

"Noi abbiamo un problema enorme, mancano 65 mila sanitari e ha fatto bene Schillaci a chiedere 4,5 miliardi", ha detto Renzi parlando di sanità, poi ha lanciato la sua proposta: "Io ho un messaggio al campo largo - faccio fatica a chiamare sinistra una roba in cui c'è Conte - io dico: sulla sanità ci stiamo. Siamo pronti a lavorare insieme sulla sanità mettete per iscritto che servono i 37 miliardi del Mes sanitario, e così tagliamo le liste d'attesa. Caro Conte rispondi sì o no, e così a Schlein: dite sì o no. Caro Pd la fai una battaglia per avere i 37 miliardi per avere i soldi per la sanità?". Parlando poi del ceto medio, il leader di Italia Viva ha detto che "non ce la fa più" a causa dei salari bassi e perché "l'inflazione picchia duro proprio su di loro". Per Renzi occorre un "grande patto sociale", un "grande patto sui salari con il presupposto che gli imprenditori devono essere incentivati a usare gli utili per i dipendenti" attraverso la leva fiscale. Questo implica però che "le tasse non debbano incidere sull'aumento degli stipendi dei dipendenti. Il meccanismo della partecipazione dei dipendenti agli utili è centrale: altro che bonus zanzariere. Però tutto ciò che va ai dipendenti non viene tassato".

"Migranti? Problema gestito dal governo con lo stile dell'asilo mariuccia"

Renzi ha anche parlato del tema dei migranti, accusando il governo di gestire il problema "con lo stile dell'asilo mariuccia. Salvini decide di chiamare Le Pen: ci vuole del talento a cercare gli unici che non vogliono fare accordi con noi. A quel punto Meloni che fa? Chiama Ursula von der Leyen a Lampedusa nello stesso orario in cui Le Pen parla a Pontida. L'obiettivo non è risolvere il problema ma aprire la campagna elettorale per le europee con quantità industriali di populismo". Per l'ex premier "il governo ha fallito, ha detto che chiudeva i porti e invece ha chiuso gli occhi, non ha detto che con i sovranisti non risolvi i problemi. L'unico modo di risolvere l'immigrazione è mettere a lavorare gli immigrati, nessuno ha il coraggio di dirlo ma è così, e il decreto flussi è sottostimato".