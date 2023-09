Abbassare la soglia di sbarramento per le Europee dal 4 al 3%: l'ipotesi sta prendendo corpo nelle interlocuzioni fra maggioranza e alcuni partiti di opposizione, e nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri sul tema, come confermano fonti di centrodestra e delle minoranze, lasciando intendere che un accordo non è lontano. Il tema era stato posto soprattutto da Avs nei mesi scorsi. La trattativa si è sviluppata in Senato, e sarebbe stato coinvolto anche il ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

La Lega contraria: "Modifica non sarebbe giusta"



Da parte di FdI, spiega un autorevole esponente del partito di Giorgia Meloni, "non c'è alcuna preclusione" in merito, a differenza del partito di Matteo Salvini, che ha fatto sapere tramite una nota che "la Lega è contraria ad abbassare la soglia di sbarramento in vista delle elezioni Europee: la modifica della legge elettorale non è una priorità, ma soprattutto è giusto che gli Italiani scelgano i propri rappresentanti senza che ci siano aiutini. Chi ha i voti, ottiene il seggio. Peraltro, in teoria sarebbe più ragionevole alzare la soglia: consentirebbe di limitare la frammentazione politica che rende il Paese più debole". Contraria anche Italia viva: "Non ci interessano giochi di palazzo per le prossime elezioni Europee. Per noi lo sbarramento deve restare quello fissato dalla legge. E' un cattivo costume modificare le regole del gioco a ridosso delle consultazioni elettorali", scrive su Twitter Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato.