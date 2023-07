Mes, la maggioranza presenta una sospensiva di 4 mesi

L'annuncio, in Aula alla Camera, è arrivato da Andrea Di Giuseppe (Fdi): "I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all'esame del ddl (di ratifica del Mes , ndr) per un periodo di 4 mesi". "La sospensiva presentata dalla maggioranza sarà votata prima dell'esame articoli del provvedimento che è rinviato alla prossima seduta”, ha poi aggiunto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al termine della discussione generale. Poche, pochissime, le presenze in un’Aula quasi deserta. Critiche le opposizioni ( COS'È IL MES E COME FUNZIONA ).

Le critiche delle opposizioni

Dure le reazioni delle opposizioni: "Abbiamo una Meloni aggressiva e arrogante in casa in preda al panico su tutti i dossier europei e su tutti i dossier che contano all'estero, a partire dal Mes, a partire dal Pnrr, a partire da tutte le questioni che in questo momento sono strategiche per l'Italia. Se sei indecisa a tutto e non sai che pesci prendere, a quel punto lì non esprimi una strategia, gli amici ti tradiscono, i paesi fondatori non ti seguono e ti ritrovi condannata all'irrilevanza e all'ininfluenza", attacca Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. "Ci viene detto che il Parlamento non ratifica il Mes per difendere l'interesse nazionale. Come se ci fosse contrapposizione tra interesse nazionale e rafforzamento della sovranità europea. Ritorna, ancora una volta, quella vecchia idea dell'Europa maligna che intende schiacciare la sovranità degli innocenti Stati nazionali. Per questa ragione, non sapendo come superare questo scoglio, la maggioranza anche oggi preferisce rinviare il voto", sottolinea poi la deputata Pd e vicepresidente della commissione Esteri, Lia Quartapelle, intervenendo in Aula.