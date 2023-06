I seggi restano aperti oggi, 25 giugno, fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, Francesco Roberti (Forza Italia) appoggiato dal centrodestra (sette liste) e il civico Emilio Izzo. Gli aventi diritto al voto sono 327.805. Tra questi ci sono 85mila residenti all'estero ascolta articolo Condividi

Il Molise è chiamato alle urne: dalle 7 alle 23 di oggi, 25 giugno, e dalle 7 alle 15 di domani si vota per le elezioni regionali. Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (sei liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (sette liste) e infine Emilio Izzo, sostenuto dalla lista civica 'Io non voto i soliti noti'. Gli aventi diritto al voto sono 327.805. Tra questi ci sono 85mila residenti all'estero. I cittadini, oltre al presidente di Regione, votano per l’elezione di 20 consiglieri regionali. In tutto, le sezioni nei 136 Comuni sono 393.

Nessuna ricandidatura per Toma. Centrodestra punta su Roberti Il governatore uscente è Donato Toma (Forza Italia) che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra e che non è ricandidato. Indagato per abuso d’ufficio, insieme a cinque assessori della sua giunta, ha deciso di non correre per un secondo mandato. Il centrodestra ha così deciso di puntare su Francesco Roberti. Esponente di Forza Italia, nato nel 1967 a Montefalcone del Sannio, Roberti è stato eletto sindaco di Termoli il 9 giugno 2019 e il successivo settembre presidente della Provincia di Campobasso. Ad appoggiarlo sono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, Noi di Centro (che include candidati di Italia Viva) e tre liste civiche. leggi anche Elezioni regionali in Molise, chi sono i 3 candidati alla presidenza

L’alleanza Pd-M5S e la candidatura di Gravina In Molise il Partito Democratico e il MoVimento Cinque Stelle candidano insieme Roberto Gravina, avvocato pentastellato, classe 1977, già eletto sindaco di Campobasso il 9 giugno 2019 (si era candidato una prima volta nel 2012). Arriva alle urne con l’appoggio di sei liste: Cinque Stelle, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, e tre liste civiche. Fuori dalla coalizione che sostiene Gravina Azione e Italia Viva. Il civico Emilio Izzo In corsa per Palazzo Vitale c'è poi Emilio Izzo, 69 anni, pensionato ed ex dipendente statale alla guida della lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti”. leggi anche Elezioni in Molise, come si vota