Ministero dell'Economia promuove il Mes, tensioni nella maggioranza

Il parere "tecnico" del ministero"

La ratifica del Mes non produrrebbe "nuovi o maggiori oneri", non si intravede "un peggioramento del rischio" e anzi potrebbe portare a un miglioramento del rating dell'Italia, si legge nel parere del capo di gabinetto del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Un'analisi puramente "tecnica", dicono a più voci dal governo. Sono però decisamente politici gli effetti della lettera messa agli atti in mattinata in commissione Esteri della Camera. Considerazioni che mettono alla prova il muro sin qui opposto da Giorgia Meloni alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, e generano tensione nel centrodestra. Anche perché i più irremovibili sull'argomento sono proprio nella Lega, il partito di Giorgetti.

La Lega sconfessa Giorgetti

Il gelido silenzio della Lega dura fino a ieri sera. "Sul Mes non è successo niente", taglia corto il vicesegretario Davide Crippa: il parere del Mef ha "la firma di un tecnico che fa un altro mestiere" ma "la politica dice che il Mes non si ratifica. La posizione della Lega sempre stata chiara: non serve quindi, noi rimaniamo nella posizione contraria alla ratifica del Mes". Più di un ministro la pensa diversamente. Incluso Giorgetti, che dall'Eurogruppo riceve costanti sollecitazioni sulla ratifica. Meloni era a conoscenza della mossa del Mef, assicurano nel governo. "Su simili questioni gli uffici si allineano", aggiungono da più fronti. Dal punto di vista tecnico, è l'altra parte del ragionamento che si fa nel governo, non ci sono controindicazioni alla ratifica. La questione è politica, come la strategia di Palazzo Chigi di usare questa leva su vari tavoli di trattativa, dal nuovo Patto di stabilità alle regole dell'Unione bancaria, passando per il Pnrr.