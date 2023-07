Mes, Gelmini a Sky TG24: "Mancata ratifica dell'Italia è un problema"

"Il governo deve mantenere le promesse fatte agli elettori"

"Il fatto che questa maggioranza non si decida a ratificare il Mes è un problema per il Paese", ha aggiunto, "ed è anche un problema per il ministero dell'Economia". "Quello che il governo deve fare", ha concluso Gelmini, "è mantenere le promesse fatte agli elettori e garantire il rispetto della tempistica del Pnrr, ma la mancata ratifica del Mes non può non essere considerata una questione seria".