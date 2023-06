Pd, Alessio D'Amato: “Mi dimetto dall'assemblea nazionale”

“È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5 Stelle. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica", ha scritto sui social il consigliere della Regione Lazio

"Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'Assemblea Nazionale del Pd. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5 Stelle. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica", ha scritto su Twitter il consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a seguito delle manifestazione di ieri a Roma contro la precarietà, indetta dal Movimento 5 Stelle, alla quale ha partecipato anche la segretaria Elly Schlein .

Conte all'assemblea dei progressisti: “Il premierato è salto nel vuoto”

Il premierato "così come lo stanno abbozzando, sarebbe la cancellazione del sistema parlamentare e si entrerebbe, quindi, in una logica di instabilità" che porterebbe a una "svolta autoritaria, che rispetto alla nostra costituzione materiale" sarebbe un "vero e proprio un salto nel vuoto", ha invece detto il leader M5s, Giuseppe Conte, nel suo intervento all'assemblea nazionale per promuovere il Polo progressista. "Siamo all'inizio di un percorso, ieri, in un sabato di sole, da mare, c'era veramente tanta gente, al di là delle aspettative" e "c'è stato un segnale molto forte, molto positivo, questa maggioranza dovrà confrontarsi con noi", ha aggiunto Conte sottolineando che "è un segnale forte" anche che "giornali e altre forze politiche si dedichino a una formula che è stata strumentalizzata, che Grillo ha usato altre volte, auspicando una cittadinanza attiva che oggi addirittura viene contrastata. Il fatto che abbiano parlato di questo è positivo". Conte ha evidenziato "il messaggio politico" della presenza "di altre forze politiche: c'eravate voi - ha detto rivolto a Stefano Fassina, animatore del Polo progressista - c'erano Fratoianni, Schlein, rappresentanti dell'associazionismo, ieri è stato un segnale importante"