Spoglio in corso a Siracusa, uno dei quattro comuni siciliani chiamati al ballottaggio dopo che nessun candidato sindaco ha ottenuto il 40% più uno delle preferenze al primo turno delle elezioni Amministrative del 28 e del 29 maggio . A contendersi la poltrona di primo cittadino sono il candidato della coalizione di centrodestra, Ferdinando Messina, e il sindaco uscente, Francesco Italia. Quando sono state scrutinate 91 sezioni su 123, Italia è avanti col 55,49% e Messina è al 44,51%. Per il secondo turno delle Comunali i seggi sono rimasti aperti ieri, domenica 11 giugno, dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Poi sono subito iniziati gli scrutini ( LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI ). L’affluenza definitiva è al 38,74%, mentre al primo turno era stata del 54,84% (-16,10%).

Chi erano i due candidati

Ferdinando Messina e Francesco Italia sono stati quindi i due candidati che si sono sfidati nel ballottaggio a Siracusa. Ferdinando Messina, in servizio alla Sovrintendenza di Siracusa, è stato presidente del consiglio comunale e assessore al centro storico. Ex Udc passato a Forza Italia, ha avuto il sostegno dell'intero centrodestra. Sette le liste che lo hanno appoggiato: Forza Italia, Siracusa protagonista con Vinciullo, Fratelli d’Italia, Insieme, Nuova Democrazia Cristiana, Laboratorio Civico e Popolari e Autonomisti. Invece Francesco Italia, componente della segreteria di Azione, è il sindaco uscente. Imprenditore e attivista, si è laureato in giurisprudenza all'Università Statale di Milano, specializzandosi in marketing e comunicazione d'impresa. Lo hanno sostenuto quattro liste civiche: Francesco Italia Sindaco, Oltre movimento per la rigenerazione, Noi per la Città e Siracusa più verde.