Pnrr e Superbonus, il nodo degli obiettivi e dei 15 miliardi

Se Bruxelles sceglierà di non essere flessibile, i fondi europei non potranno essere usati e i costi di queste manovre incideranno soprattutto sul debito pubblico. Il nostro Paese non ha rispettato alcune condizioni in merito alle caldaie a gas

La bozza della relazione sull’attuazione del Pnrr, presentata nei giorni scorsi, contiene alcune sorprese. Come spiega Il Corriere della Sera, l’Italia vuole cambiare alcuni obiettivi da raggiungere per ottenere i fondi europei, in modo tale da non perdere questi ultimi. Al centro in particolare il Superbonus 110%, con 15 miliardi

Secondo la relazione, prosegue Il Corriere, “non è stato possibile distinguere puntualmente gli interventi relativi al Sismabonus da quello di Ecobonus (al 110%)”. Si chiede pertanto di “modificare la condizionalità prevista, indicando un dato numerico per il costo delle caldaie ed escludendo il riferimento alle caldaie a gasolio, con il rinvio a sistemi più efficienti conformi alla normativa”