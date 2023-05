Elezioni comunali 2023, a Catania eletto Enrico Trantino

Politica

Centinaia di Comuni italiani sono tornati alle urne questa primavera per eleggere i loro nuovi sindaci. Nella maggior parte dei grandi centri - Sicilia esclusa - il primo turno si è tenuto il 14 e il 15 maggio, i ballottaggi il 28 e il 29 maggio. Nell'Isola, così come in Sardegna, il primo turno si è invece tenuto proprio il 28 e il 29 maggio. Alle sfide di cui conosciamo già l'esito il centrodestra ha sfondato quasi ovunque. Ecco chi è stato premiato dagli elettori