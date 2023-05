Chi è Andrea De Gennaro?

Sposato, padre di tre figli, fratello di Gianni già capo della Polizia ai tempi del G8 di Genova, Andrea De Gennaro ha trascorso 45 anni nella Guardia di finanza. Il primo incarico con il grado di tenente è stata la guida della sezione antidroga del nucleo regionale di polizia tributaria di Genova. Da allora, è passato dal nucleo centrale di polizia tributaria di Roma alla guida del comando provinciale di Bergamo e poi del nucleo regionale di polizia tributaria di Firenze. Poi è approdato al Comando generale nel 2004, prima all'ufficio operazioni e poi come capo del V Reparto. Nel 2011 De Gennaro è passato ai servizi antidroga (Dcsa), l'organismo interforze del Viminale. Rientrato in Finanza nel 2014, ha transitato come capo in diversi comandi regionali e interregionali, fino a guidare i reparti speciali. Il 15 novembre scorso è diventato comandante in seconda del generale Giuseppe Zafarana.