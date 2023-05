Tregua nel Terzo polo, impegno su lista unica alle Europee

A Palazzo Madama è stato approvato un documento comune all'unanimità, per un impegno a "una leale collaborazione". Anche i gruppi parlamentari resteranno in vita con gli attuali numeri

Firmata la "tregua" tra Italia Viva e Azione, dopo quasi due ore di assemblea dei senatori di Italia viva e Azione che si è svolta a Palazzo Madama. I due gruppi hanno sottoscritto un documento comune, che è stato approvato all'unanimità, per un impegno a "una leale collaborazione" dei parlamentari e ad avviare un percorso per una lista unitaria alle prossime elezioni europee. Anche i gruppi parlamentari resteranno in vita con gli attuali numeri.

"Collaborare a lista unitaria Europee"

"I senatori di Azione e Italia Viva preso atto che: Azione e Iv hanno costituito Gruppi unici alla Camera e al Senato; hanno concordato di dare vita a una federazione approvata dalle rispettive assemblee nazionali in data 19 novembre e 4 dicembre; il cammino unitario si è interrotto nelle scorse settimane", dunque "invitano le forze politiche a collaborare per la creazione di una lista unitaria per le elezioni europee del 2024 allargata a tutte le forze che si riconoscono in Renew Europe". E' quanto chiede il documento che Iv propone ad Azione, messo sul tavolo dell'assemblea del gruppo al Senato.