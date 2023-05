Si apre una nuova tornata di amministrative in tutta Italia. I seggi resteranno aperti oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15. Subito dopo la verifica dell’affluenza, si procederà con lo spoglio dei voti. Gli eventuali ballottaggi nei Comuni con più di 15mila abitanti sono fissati per domenica 28 e lunedì 29 maggio. In Trentino e in Valle d'Aosta si voterà il 4 giugno, in Sicilia e in Sardegna l'11 e 12 giugno. Oggi sono chiamate alle urne i cittadini di 13 capoluoghi di provincia: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza. Sette di queste città sono attualmente governati dal centrodestra, cinque dal centrosinistra. Latina è invece retta da un commissario prefettizio dopo la caduta, lo scorso anno, dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Damiano Colletta. Sono in tutto 6,3 milioni gli italiani chiamate a scegliere il loro nuovo sindaco.