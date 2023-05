Mondo

Tutte le inchieste di Donald Trump, da Stormy Daniels a Capitol Hill

Il caso dell’ex attrice porno messa a tacere con 130mila dollari rischia di essere solo il primo di una lunga serie di guai giudiziari che coinvolgono l’ex presidente. Sono tanti i casi aperti sul tycoon, dagli asset gonfiati per miliardi di dollari “per ottenere denaro a prestito a condizioni più favorevoli” alle interferenze nel voto della Georgia e alle carte segrete ritrovate nella tenuta di Mar-a-Lago

Si stringe il cerchio intorno a Donald Trump. L’ex presidente Usa sostiene che martedì potrebbe essere incriminato per il pagamento di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio sulla loro relazione passata. I problemi però per il tycoon potrebbero non essere finiti: le indagini su di lui sono molteplici e riguardano sia la sua carriera politica che imprenditoriale

IL CASO DANIELS – Il rapporto tra Stephanie Clifford, questo il vero nome della Daniels, e l’ex presidente sarebbe sotto indagine da parte dell’ufficio del procuratore di New York già da tempo. Sotto la lente i trasferimenti di denaro tra Trump e Michael Cohen, il suo ex fixer. Quest’ultimo avrebbe pagato un’ingente somma di denaro all’ex attrice porno affinché rimanesse in silenzio e sarebbe poi stato rimborsato da Trump per finte spese legali mentre quest’ultimo era alla Casa Bianca. Il reato sarebbe violazione delle norme sul finanziamento elettorale