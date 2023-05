Anche la città pugliese, domenica 14 e lunedì 15 maggio, è chiamata al voto per scegliere il nuovo primo cittadino e rinnovare il Consiglio comunale. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi gli scrutini. Se nessuno dei quattro candidati riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, il ballottaggio sarà domenica 28 e lunedì 29 maggio. Ecco i nomi in corsa ascolta articolo Condividi

Sono 700 i comuni italiani che nei prossimi giorni andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. Tra di questi c'è Brindisi. Anche nella città pugliese, come negli altri comuni, i seggi saranno aperti il 14 e il 15 maggio 2023: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne, si partirà con lo scrutinio dei voti. A Brindisi, così come in tutte le città con più di 15mila abitanti, per l’elezione del sindaco al primo turno è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta (50%+1). Se nessuno dei quattro candidati dovesse arrivare alla quota richiesta, domenica 28 e lunedì 29 maggio si andrà al ballottaggio tra i due più votati (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).

Chi sono i 4 candidati a Brindisi A Brindisi, come detto, i candidati sindaco sono 4 e le liste che li sostengono sono 14. Corre per un secondo mandato il primo cittadino uscente Riccardo Rossi: a sostenerlo è la lista Brindisi Bene Comune - Alleanza Verdi Sinistra. Il centrosinistra è quindi diviso. Il Pd e il Movimento Cinque Stelle, infatti, hanno scelto Roberto Fusco, espressione dei pentastellati e candidato non eletto al Senato alle ultime Politiche all'uninominale: è sostenuto da Pd, M5S, Impegno per Brindisi, Fusco sindaco, Ora tocca a noi. Passando al centrodestra, Giuseppe Marchionna - già primo cittadino dal 1990 al 1992 - è il nome su cui puntano Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lega, Casa dei Moderati, Partito Repubblicano e Marchionna Sindaco. Infine c’è Pasquale Luperti, sostenuto dalle liste Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina. vedi anche Elezioni Comunali 2023, tutto quello che c'è da sapere

Come si vota a Brindisi Brindisi è un Comune con oltre 80mila abitanti, quindi per votare valgono le regole generali che disciplinano le elezioni di tutti i comuni con più di 15mila abitanti. È concesso il voto disgiunto: un elettore può decidere di votare un candidato sindaco e insieme una lista a cui non è collegato. Se nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno, cioè il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio tra i due nomi più votati. Viene rinnovato anche il Consiglio comunale. Il sistema elettorale con cui vengono ripartiti i seggi è proporzionale: il 60% dei posti disponibili vanno in automatico alle liste che appoggiano il sindaco che risulta eletto, il restante 40% viene spartito tra le altre liste, in maniera proporzionale al numero di voti ricevuti da ciascuna. vedi anche Elezioni comunali 2023, compenso degli scrutatori e come fare domanda