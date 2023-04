25 aprile, Mattarella: "Bene l'impegno a tener viva la memoria"

"Non dimenticare chi ha lottato per indipendenza e libertà"

Mattarella, nel suo intervento, ha sottolineato il ruolo delle Associazioni che contribuiscono "in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista". Il presdiente, poi, ha mostrato "apprezzamento per l'operazione efficiente, brillante e rapida che è stata compiuta in Sudan per i nostri concittadini".