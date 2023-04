L'ex europarlamentare Antonio Panzeri, detenuto dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, è uscito dal carcere per andare agli arresti domiciliari. La scarcerazione era stata decisa dai magistrati una settimana fa. Visibilmente dimagrito, Panzeri non ha rilasciato dichiarazioni ed è salito su un'auto che lo aspettava per portarlo al suo domicilio. L’ex europarlamentare è uscito dal carcere con un borsone a tracolla e una borsa per la spesa in mano,. Resterà a disposizione degli inquirenti. La notizia è giunta poche ore dopo il rilascio dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, per cui la giustizia belga ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico.