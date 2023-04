"Ci sono continue polemiche di un leader che invece dovrebbe sedarle. Un leader dovrebbe mantenere la calma. Sentire Calenda dire che Renzi ha fatto un passo indietro o che quasi non esiste più come figura politica...", ha detto l'esponente di Italia Viva intervenendo a Start

Nelle ultime 24 ore si sono intensificate le voci di rottura nel Terzo Polo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. A Sky TG24 è intervenuto Davide Faraone di Italia Viva: "Mentre leggevo l'intervista di Calenda, leggevo però anche la convocazione alle 18.30 del comitato politico per decidere come andare avanti sul Congresso. Io, ma direi tutti noi, sono convinto che bisogna andare avanti spediti. Questa è una polemica surreale", ha detto.

Le dichiarazioni

Per il 10 giugno, però, è stata convocata l'assemblea per la costituzione di un unico partito: "Ci sono continue polemiche di un leader che invece dovrebbe sedarle - ha proseguito Faraone -. Un leader dovrebbe mantenere la calma. Sentire Calenda dire che Renzi ha fatto un passo indietro o che quasi non esiste più come figura politica...". E ancora: "Non capisco perché si debba procedere così. Ci sarà un Congresso e ognuno presenterà i suoi candidati. Non è un'incoronazione".