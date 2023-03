Roma, a processo lo stalker di Giuseppe Conte

Luca Gubbioni, 44 anni, originario di Amelia (in provincia di Terni) dal 31 marzo al 22 aprile del 2020 aveva inondato di mail l'ex presidente del Consiglio con insulti e minacce diventati talmente frequenti da far allarmare polizia postale e Digos

Per 22 giorni di fila aveva scritto all’allora presidente del Consiglio augurandogli la morte di figli e parenti. Luca Gubbioni, 44 anni, originario di Amelia (in provincia di Terni) dal 31 marzo al 22 aprile del 2020 aveva inondato di mail Giuseppe Conte. Insulti e minacce diventati talmente frequenti da far allarmare polizia postale e Digos e che, adesso, sono costate all’uomo un posto riservato in un’aula del tribunale di piazzale Clodio, dove il pubblico ministero Mario Pesci ha sostenuto l’accusa ricordando i fatti avvenuti tre anni fa.