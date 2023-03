Bufera sul presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, che ha criticato apertamente il nuovo codice: "Ridurre la trasparenza aumenta i rischi corruttivi". Ma gli esponenti del Carroccio insorgono: "Se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo". Cgil: "Il nuovo testo è un vero e proprio salto all'indietro" ascolta articolo Condividi

È scontro fra la Lega e l’Anac sul codice degli appalti. Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, in un’intervista a Repubblica ha parlato di un “rischio” per quanto riguarda i Comuni, “specie per gli affidamenti diretti sotto i 140 mila euro, dall'acquisto delle sedie ai lavori per imbiancare la scuola. Potrebbero essere chiamate le persone più vicine al dirigente, al sindaco o all' assessore. E ridurre la trasparenza aumenta i rischi corruttivi - sottolinea - , specie ora che le risorse sono tante”. E la replica della Lega non si è fatta attendere: “Gravi, inqualificabili e disinformate dichiarazioni del presidente Busia sul Codice Salvini: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo. Busia ha dei compiti di controllo, invece certifica di essere prevenuto, non neutrale e quindi non credibile”, ha attaccato Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali del Carroccio. Anche il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando dell’Anac ha detto: “Non vorrei si fosse offesa” perché non sono “più cabina di regia” con poteri 'politici' a monte “ma svolgono funzione di controllo”.

Busia: “Procedere per affidamento diretto non è la strada” “Il vero punto non è costruire una scuola qualsiasi o una strada qualsiasi, nei tempi più rapidi possibile, ma costruire buone scuole e buone strade. Concentrarsi solo sulla velocità rischia di andare a discapito di trasparenza, concorrenza, tutele dei lavoratori e in definitiva della qualità delle opere pubbliche”, ha detto Busia. “Se le regole sono buone, ma si modificano le soglie così da applicarle solo a una minima parte degli appalti, vengono in realtà svuotate. Il codice trasforma in regola quelle che prima erano deroghe emergenziali, perdendo di vista quello che ci chiede l'Europa”. “Ci sono elementi positivi - ha aggiunto il presidente dell’Anac -, come un profondo investimento nella digitalizzazione delle gare. Ma anche elementi negativi, a cominciare dal sacrificio della trasparenza. È giusta l'enfasi sui tempi - troppo lunghi - ma procedere per affidamento diretto non è la strada: rischia di escludere le imprese migliori, danneggiando la Pubblica amministrazione, le aziende e i cittadini”. leggi anche Anac stronca il nuovo codice appalti, Busia: "Trasparenza a rischio"

Lega: "Da noi piena fiducia in amministratori locali" "La Lega ha piena fiducia negli amministratori locali, a differenza del presidente di Anac che li considera evidentemente corrotti e corruttibili. Busia prima di sparare a zero sui sindaci e sul Codice Salvini dovrebbe ragionare su quale sia il futuro che vuole per l'Italia. Noi vogliamo efficienza e sburocratizzazione per un Paese veloce, non ci sono dubbi", hanno dichiarato anche i deputati della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni e Graziano Pizzimenti.

Cgil: "Nuovo codice è un vero salto indietro" "Dopo lo sblocca cantieri, il governo con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini torna a stravolgere il Codice dei contratti pubblici", attacca anche il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra. "Il nuovo testo è un vero e proprio salto all'indietro, una controriforma che elimina gli aspetti qualificanti nelle procedure di appalto ispirate ai principi della trasparenza, della non discrezionalità, della correttezza e della libera concorrenza tra le imprese. Si rischia di aprire ampi varchi a mafia e corruzione". Per il segretario confederale della Cgil, "si cancella, di fatto, la sostanza dell'appalto pubblico che per essere tale deve avere come elemento centrale l'evidenza pubblica, costituito dal bando di gara, dalla sua pubblicità e dalla partecipazione effettiva delle imprese ai bandi pubblici". Inoltre, aggiunge Massafra, "si dà la possibilità di procedere con il cosiddetto subappalto a cascata senza alcun limite. In questo modo si indebolisce il sistema d'impresa attraverso una concorrenza tutta al ribasso che ha come elemento centrale non la qualità dell'opera, ma la riduzione dei costi, innanzitutto di quelli della manodopera, facilitando per questa via la proliferazione del lavoro nero e la presenza di imprese che rispondono alla criminalità organizzata". Il nuovo Codice degli appalti, ribadisce, "rappresenta un vero e proprio salto all'indietro, soprattutto in una fase di imponenti investimenti che coinvolgeranno il settore degli appalti con le risorse pubbliche messe a disposizione dal Pnrr e dai fondi comunitari. Per questo la nostra battaglia proseguirà", a partire dalla manifestazione già proclamata per sabato 1 aprile da Fillea-Cgil e Feneal-Uil. "Ci batteremo contro un nuovo Codice che rischia di peggiorare le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori e per difendere le conquiste fatte come - conclude Massafra - l'obbligo delle clausole sociali a difesa della continuità occupazionale, della non ribassabilità dei costi della manodopera, del durc di congruità della manodopera,della parità di trattamento e stesso contratto per lavoratori in appalto e subappalto".