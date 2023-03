Migranti, Tajani: "Puntiamo a colpire chi organizza viaggi in mare"

"Non mi piace la religione di Greta Thunberg"



approfondimento

Non solo migranti, Tajani ha anche affrontato il tema dell'ambientalismo. "La religione di Greta Thunberg non mi piace. Bisogna difendere la natura, ma al centro ci deve essere sempre l'uomo, non lo dobbiamo dimenticare. È l'uomo che deve essere sempre tutelato, perché è il miglior difensore dell'ambiente, come l'agricoltore è il miglior difensore dell'ambiente". Poi ancora sullo stop ai motori benzina e diesel dal 2035: "Non servono quattro organizzazioni internazionali, che hanno anche interessi economici dietro, a dirci come dobbiamo difendere l'ambiente. Non ho mai lesinato critiche a una politica ambientalista che non tiene conto delle necessità dell'industria e dell'agricoltura. Credo che si debba combattere il cambiamento climatico, ma ci dobbiamo anche rendere conto che c'è un problema sociale. Quando si danno all'agricoltura e all'industria degli obiettivi irraggiungibili non si combatte bene il cambiamento climatico e si fanno danni enormi alle persone. Bene ha fatto il governo a bloccare la decisione della Commissione, contro cui il centrodestra aveva votato nel Parlamento europeo - ha concluso - perché così si costringe la commissione a riflettere"