Pd, Schlein incontra Bonaccini: verso accordo su presidenza partito

Un incontro telefonico e poi faccia a faccia. Elly Schlein e Stefano Bonaccini cercano un accordo per il nuovo Partito democratico . L'assemblea di domenica si avvicina, e i tempi sono stretti. "Ho sentito Bonaccini - ha detto Schlein a Otto e Mezzo - Ci vedremo nelle prossime ore. Quello che è certo è la volontà di lavorare insieme. Ci sarà un ruolo per lui e auspico che sia un ruolo politico di primo piano. Gli ho fatto una proposta di massima condivisione e nell'interesse del partito". Dopo i ruoli nel partito, la partita si sposterà sui capigruppo: "Ancora non ci siamo confrontati nemmeno coi gruppi - ha aggiunto Schlein - Si è aperta una fase nuova, quindi è prevista una certa discontinuità".

Verso il faccia a faccia

In attesa del faccia a faccia, i toni hanno cominciato anche ad alzarsi. Il presidente dell'Emilia Romagna si era complimentato con la nuova segretaria per l'impennata delle iscrizioni al partito di questi ultimi giorni: 7 mila. Ma le ha lanciato una serie di frecciate: "C'è da auspicare e augurarsi che altri facciano come Elly, che è rientrata nel Pd e la cosa non ha potuto che farci piacere", ha detto, alludendo al recente ritorno nel partito di chi adesso è chiamato a guidarlo. "Dobbiamo evitare una emorragia silenziosa di chi rischia di non sentirsi a casa", ha poi aggiunto. Come a dire: c'è un'area di elettori che potrebbe non riconoscersi nella linea della segretaria e allontanarsi. Non è un caso che Bonaccini ricordi spesso di aver ottenuto la maggioranza de voti degli iscritti e "quasi la metà" di quelli delle primarie. Che poi è anche un modo per rivendicare un ruolo di rappresentanza di quella fetta di partito, militanti e non solo, che lo ha sostenuto. Per questi giorni che mancano all'assemblea di domenica, quando ci sarà la "ratifica" dell'elezione di Schlein, l'attesa è di un'apertura della segretaria all'ipotesi di riservare a Bonaccini la presidenza del partito.

Ridefinire l'identità

"L'importante è dare una mano e far sì che il Pd resti unito - ha detto Bonaccini - Mi interessa poco parlare di assetti e di ruoli. Tocca a Elly Schlein valutare e decidere se posso essere utile, non ho bisogno di ruoli. Tutti abbiamo interesse a unire al massimo e lavorare insieme". E poi, una nuova stoccata: "Non basta vincere una primaria - ha avvertito - Quello su cui saremo misurati sarà la capacità di andare bene alle europee e ho fiducia che otterremo un ottimo risultato". Bonaccini ha anche ventilato un "desiderata" sulle alleanze: "Alle primarie ha votato più di un milione di elettori. Però noi alle politiche abbiamo preso 5 milioni di voti e non siamo nemmeno al 20%. La prima cosa che dovremmo fare è ridefinire l'identità del Pd ed evitare di schiacciarci solo da una parte, perché per vincere le politiche e le amministrative serve una idea di società e una capacità di fare alleanze. Attenti a schiacciarsi e a guardare solo il M5s, ma credo che nemmeno Elly Schlein pensi questo".