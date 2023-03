Cgil, Giorgia Meloni sarà al congresso nazionale il 17 marzo

Landini: “Importante la presenza di Meloni, segno di rispetto”

"Il fatto che il premier Giorgia Meloni abbia accettato di partecipare al congresso della Cgil lo considero positivo, segno di rispetto e riconoscimento del ruolo di una organizzazione che rappresenta milioni di persone. Allo stesso tempo mi auguro che si determini quello che finora non si è realizzato: le riforme annunciate devono essere oggetto di confronto e negoziazione". Questo il commento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "A tutti i congressi della Cgil sono stati invitati i presidenti del Consiglio in carica. Non abbiamo mai avuto pregiudiziali verso alcun governo, siamo abituati a misurarci con i governi che ci sono", ha aggiunto. “Poi possiamo essere in accordo o meno con il governo in carica ma questo sta dentro il gioco democratico", ha concluso poi Landini.