Migranti, Salvini "Pieno sostegno del governo al ministro Piantedosi"

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi "è sostenuto al 100%" dal governo, "la squadra è compatta. Sono solo polemiche giornalistiche". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rtl. Non solo. Salvini ha analizzato anche i numeri: "Stando ai dati dell'Onu e degli Istituti che fanno riferimento alla Commissione europea, negli ultimi 10 anni, l'anno in cui si verificarono meno morti nel Mediterraneo fu casualmente il 2019, anno in cui io ero ministro degli Interni e in cui erano in vigore i decreti sicurezza, perchè è ovvio che meno gente fai partire a opera degli scafisti e dei trafficanti e meno gente rischia", ha aggiunto, sottolineando che "bisogna garantire l'asilo" a chi scappa dalle guerre ma essere più "efficienti" contro i trafficanti. (LO SPECIALE MIGRANTI)