Il vicepremier e ministro degli Esteri a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco dopo le polemiche per le parole di Berlusconi su Zelensky: "Ci siamo confrontati. C'è stata diversità di vedute ma credo che il chiarimento sia stato utile. Sbagliato però cancellare vertice dei popolari a Napoli". E poi ribadisce la posizione del partito sulla guerra in Ucraina: "Berlusconi e Forza Italia sono la stessa cosa. Forza Italia è sempre stata con la Nato e per il sostegno all'Ucraina"

"Non ci sarà alcuna rottura fra Forza Italia e il Ppe". A spegnere le polemiche è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Conferenza di Monaco sulla Sicurezza. Il capo della Farnesina ha detto di aver parlato con il presidente dei popolari europei, Manfred Weber, a cui ha ribadito che la posizione di Forza Italia – che “ha sempre votato sia al Parlamento europeo che al Parlamento italiano a sostegno dell'Ucraina e anche a favore dell'invio degli aiuti militari” – continua a essere la stessa di sempre: “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la pace”. A creare tensione tra Forza Italia e il Ppe erano state le parole di Berlusconi sul presidente ucraino Zelensky: “Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”. Il Cav aveva anche ipotizzato una sorta di Piano Marshall per aiutare Kiev, ma con una condizione per Zelensky: "Che tu domani ordini il cessate il fuoco anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi” (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).