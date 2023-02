Elezioni regionali Lazio, Rocca: soddisfazione e responsabilità

"Noi ci impegneremo per far ritornare il senso di fiducia. Saremo all'altezza di formare una squadra straordinaria", ha detto il neo governatore di centrodestra che ha avuto un ringraziamento particolare per Giorgia Meloni

"Una grande emozione e soddisfazione. E' stata una corsa breve ma molto intensa". Lo dichiara Francesco Rocca, neo eletto presidente della Regione Lazio, salendo sul palco del comitato tra gli appalusi dei sostenitori. "Insieme a questa soddisfazione, prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che mortifica la dignità dei cittadini. Anche il dato dell'astensione porta un segno di responsabilità, perché dieci anni di sinistra hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni. Noi ci impegneremo per far ritornare il senso di fiducia. Saremo all'altezza di formare una squadra straordinaria". "Un grazie particolare va a Giorgia Meloni che mi ha dato grande fiducia- prosegue Rocca - . A Fabio Rampelli, a Paolo Trancassini, a Durigon perché tutti hanno lavorato pancia a terra". "Grazie ad Alessio D'Amato che mi ha telefonato per riconoscermi la vittoria. Da questo momento tanta responsabilità. Tanti uomini e donne che lavoreranno per ridare dignità e fiducia" (ELEZIONI REGIONALI, LO SPECIALE DI SKY TG24 - LO SPOGLIO IN TEMPO REALE).