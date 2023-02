Egonu a Sanremo, Calderoli: Italia non è razzista, vorrei incontrarla

"Vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Per me l'Italia non è razzista". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro Roberto Calderoli dopo le parole della pallavolista Paola Egonu. "Se si parla di un Paese intero - afferma il ministro leghista - non si può lanciare un'accusa del genere. Può essere, invece, che l'atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile".