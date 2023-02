Morto Enzo Carra, giornalista ed ex parlamentare: aveva 79 anni

Ha raccontato la politica come giornalista per quasi vent'anni, prima di diventarne un protagonista come portavoce della Dc e quindi come parlamentare di area centrista ascolta articolo Condividi

E' scomparso a Roma in nottata il giornalista ed ex parlamentare Enzo Carra. Aveva 79 anni. A lungo cronista ed editorialista de Il Tempo, tra il '70 e l'87, entrò poi in politica. Agli inizi degli anni '90 e fu portavoce Dc con l'allora segretario Arnaldo Forlani, poi l'ingresso in Parlamento nel 2001 con la Margherita. E' stato deputato dalla 14esima alla 16esima legislatura. I funerali si svolgeranno sabato prossimo, 4 febbraio, alle 11, presso la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale.

Enzo Carra con Ciriaco de Mita - ©Ansa

Il giornalista prestato alla politica Nato a Roma l'8 agosto del 1943, già a 22 anni inizia a scrivere occupandosi di critica cinematografica, fondando anche un giornale dal titolo “Il Dramma”. Poi nel '70 l'approdo a “Il Tempo” dove rimane fino al 1987, firma di punta delle pagine politiche. Negli anni del Caf, con l'avvento alla guida della Dc di Arnaldo Forlani nel 1989, diventa il portavoce del partito, poi coinvolto, suo malgrado, nell'inchiesta relativa alla maxi tangente Enimont, accusato di falsa testimonianza.

Enzo Carra all'uscita del tribunale di Milano, marzo 1993 - ©Ansa

Tangentopoli Enzo Carra durante l'inchiesta Mani pulite venne arrestato e trascinato in tribunale. Il suo nome risale ad un episodio chiave della stagione di Tangentopoli quando furono usati gli “schiavettoni” per condurlo in Aula in Tribunale, a Milano, dopo l'incriminazione e l'arresto per false informazioni al pm, Di Pietro, nell'ambito dell'inchiesta Enimont. Una vicenda che, anche e soprattutto per le modalità che portano al suo arresto nell'inverno del 1993, segna la sua vita e quella della sua famiglia. Nel 2004 viene riabilitato.

Enzo Carra - ©Ansa