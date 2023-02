"L'Italia non deve piegarsi a nessun ricatto e a nessuna minaccia. Sulle regole dello Stato di diritto non si tratta con nessuno. L'uso di metodi violenti o, addirittura, terroristici, qualunque sia la loro origine, non può portare ad altra risposta che alla massima fermezza. Bisogna operare -come del resto si sta facendo - senza nessuna trattativa e nessuna concessione fuori dalla legge". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a Il Giornale, commenta le azioni intimidatorie messe in atto dagli anarchici per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da tre mesi.