Immigrazione, Ucraina, anziani e solidarietà

"Dalla lotta all'immigrazione illegale con il decreto sulle Ong e il riconoscimento da parte dell'Unione europea della necessità di affrontare il problema in modo strutturale come chiesto dall'italia, fino alla gestione dell'immigrazione legale fissando le quote di chi può venire a lavorare in italia rispettando le regole - ha proseguito il premier - abbiamo cominciato a difendere i nostri confini dai trafficanti di esseri umani". "Dal sostegno all'Ucraina fino al Piano Mattei per l'Africa passando per oltre 60 contatti e incontri con i leader di altrettante nazioni abbiamo proiettato l'Italia come nazione di nuovo protagonista a livello internazionale" sono altre affermazioni di Meloni che tra i suoi "traguardi" raggiunti in 100 giorni cita anche il Patto per la terza età, l'aumento delle risorse per la sanità, l'investimento di 30 miliardi per abbassare le bollette a famiglie e imprese, il fondo di solidarietà per i mutui e del fondo di garanzia per la prima casa per le giovani coppie. C'è poi ancora la tregua fiscale, l'estensione della tassa piatta per autonomi e partite Iva, l'innalzamento del tetto all'uso del contante, il sostegno a chi fa figli, fondi per le vittime di valanghe e terremoti e tutti gli altri interventi realizzati in poco più di tre mesi dall'esecutivo.