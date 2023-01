"Ci sono purtroppo molti stranieri che si lavano nudi nelle fontane, ci sono persone malate che vanno davanti alle scuole e si masturbano", scrive nella relazione depositata alla Camera il primo firmatario (Fdi). Fonti del governo spiegano che la proposta è stata però depositata il 13 ottobre 2022, prima della formazione dell'Esecutivo, e non rientrerebbe quindi tra i lavori previsti ascolta articolo Condividi

In Parlamento c'è chi punta a reintrodurre la pena del carcere per chi compie atti osceni in luogo pubblico, andando a modificare l’articolo 527 del codice penale. Lo prevede una proposta di legge a prima firma di Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia), viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del governo Meloni, presentata lo scorso 13 ottobre 2022. Nella relazione che accompagna la proposta – depositata alla Camera dei Deputati – si legge che l’obiettivo della riforma è quello di "contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività" e "rafforzare la sicurezza dei cittadini", andando così anche a "tutelare la moralità pubblica e il buon costume". Cirielli sottolinea la necessità di punire gli "stranieri che si lavano nudi nelle fontane", chi pratica masturbazione nei pressi di edifici scolastici o comunque pubblici e i clienti di prostitute che in auto non oscurano i vetri dei loro veicoli. Fonti della maggioranza hanno però chiarito che "la proposta di legge di Edmondo Cirielli è stata presentata prima della formazione del governo" e non rientra quindi nell'agenda dell'Esecutivo.

Dalla sanzione pecuniaria al carcere vedi anche Napoli, atti osceni in bagno area servizio: multati per 20mila euro La pena prevista per chi “in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni” oggi è una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro. Cirielli chiede di ripristinare invece la pena della reclusione da tre mesi a tre anni. Gli atti osceni vicino ai minorenni e l’ipotesi di reato colposo La reclusione – da quattro mesi a quattro anni e sei mesi – è già prevista “se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Anche su questo la proposta di legge vuole intervenire, aumentando i tempi di reclusione. Il minimo passerebbe a due anni e il massimo a sei anni. Cirielli ritiene infatti che anche questi casi gravi - seppur puniti dalla legge con il carcere - nei fatti finiscano soltanto con una multa: poiché la fattispecie è "intesa non più come aggravante ma quale fattispecie autonoma di reato", le pene stabilite sono "in ogni caso frustrate per effetto dei provvedimenti cosiddetti svuota-carceri". Sarebbe maggiorata anche la sanzione pecuniaria in caso di reato colposo, che da una cifra compresa tra i 51 e i 309 euro passerebbe tra i 100 e i 500 euro.

La relazione di Cirielli vedi anche Atti osceni fuori da scuola, arrestato 33enne nel Brindisino Per il viceministro, l’attuale disciplina (voluta dall’ex ministro della Giustizia Orlando, che di fatto ha depenalizzato le ipotesi meno gravi) non è abbastanza: soltanto “una sanzione penale”, e non una pena pecuniaria, è “in grado di reprimere e ostacolare tali azioni e, nello stesso tempo, di preservare efficacemente la morale e la sicurezza pubblica”. Cirielli sottolinea come “l’esibizione degli organi genitali semplice ovvero seguita dall’atto della masturbazione” e "il “nudismo” dove non consentito, a suo avviso, meriterebbero appunto il carcere. Così anche i “comportamenti sessuali" che i "signori clienti" delle prostitute pongono "in essere all’interno di un’autovettura in sosta lungo la pubblica via, a meno che l’autore del fatto non abbia adottato specifiche cautele, come l’appannamento o la copertura dei vetri della vettura”. E aggiunge: “ci sono purtroppo molti stranieri che si lavano nudi nelle fontane, ci sono persone malate che vanno davanti alle scuole e si masturbano. Per noi quello è un reato".