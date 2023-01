Gli onorevoli redditi sbarcano sul sito di Montecitorio

Non sarà ancora il Palazzo di vetro, ma in nome della trasparenza la maggior parte dei big che siedono sugli scranni di Montecitorio ha messo online la dichiarazione dei redditi sul sito della Camera , che si riferiscono al 2021, quando alcuni degli onorevoli non erano stati ancora eletti. La più ricca è Cristina Rossello in passato avvocato di Berlusconi ed eletta nelle fila di Forza Italia, che dichiara oltre 2 milioni di euro e siede nei Cda di 6 società (tra cui il Monza calcio e Mondadori). La deputata savonese precede l'ex ministro Giulio Tremonti che può vantare 1 milione e mezzo di imponibile, diversi immobili e due fuoristrada: una Jeep Grand Cherokee e una Land Rover Defender.

Tra i più poveri Aboubakar Soumahoro

Sulla tolda di comando dell'emiciclo il presidente della Camera Lorenzo Fontana che supera di poco i 99 mila euro. Tra i più poveri Aboubakar Soumahoro, il deputato eletto con Verdi e Sinistra italiana, recentemente migrato al Gruppo Misto a seguito dell'inchiesta sulla cooperativa gestita dalla suocera, che ha dichiarato poco più di 9 mila euro (762 euro al mese) e una casa in comproprietà. Tra i ministri è disponibile il reddito dichiarato dal titolare dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che ammonta a 103.505 euro e guida un'Alfa Romeo Stelvio. Sui banchi dell'opposizione siede il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni che da semplice parlamentare è riuscito a sforare i 105 mila euro annui.

Nel derby tra progressisti Enrico Letta è più ricco di Giuseppe Conte

Il dirimpettaio seduto nello spicchio di Montecitorio riservato al Pd, il segretario Enrico Letta, dichiara 350 mila euro. Una dei candidati alla sua successione al Nazareno, Elly Schlein, ha un imponibile di 88 milaeuro. La deputata di Italia viva Maria Elena Boschi ha un'entrata di 98 mila euro e viaggia in Yaris. Reddito da ceto medio per il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, che dichiara poco meno di 35 mila euro e una Jaguar del 1996. Decisamente più modesta la macchina di Andrea Orlando - una Fiat Bravo del 2007 - che nel 2021 diventò ministro del Lavoro. In quell’anno, Orlando dichiarò 104.269 euro. Il fondatore della Lega nord Umberto Bossi, dichiara 99.702 euro e una casa in comproprietà a Gemonio, in provincia di Varese.