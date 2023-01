Lega, Bossi: un errore il no di Salvini a Comitato Nord in Lombardia

Il fondatore del Carroccio sul niet del segretario all'appoggio ad Attilio Fontana della sua corrente alle prossime regionali lombarde: "Occasione persa per far valere le istanze dell’Autonomia e le richieste della militanza nordista"

Il Comitato Nord "prende atto - si legge in una nota - che, il Presidente Attilio Fontana, dopo il divieto del segretario federale Matteo Salvini, non consentirà di entrare in supporto alla coalizione di centro destra per le prossime elezioni regionali". Il fondatore e presidente a vita della Lega, Umberto Bossi, si legge sempre nel comunicato, dichiara che è "un errore, un'occasione persa per far valere le istanze dell'Autonomia e le richieste della militanza nordista".